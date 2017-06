„Ty nekrutější věci, které si dokážete představit, se tam dějí běžně,“ popsal televizi Fox News šestadvacetiletý Severokorejec Čun Ho, který lágr prožil na vlastní kůži jako náctiletý. On sám před lety přespával v jedné malé cele spolu s dvacítkou vězňů, kteří stejně jako on většinu noci pronaříkali v bolestech. Dozorci totiž podle Hoa vězně každodenně bijí tak, že mají celé tělo černomodré od podlitin.

Muži a ženy jsou v táborech odděleny. Ho líčil, jak dozorci každou noc chodili do ženských bloků a ženy tam brutálně znásilňovali. „Slýchávali jsme je křičet,” svěřil se americké televizi Severokorejec, jemuž se podařilo utéct na jih.

Každý, kdo byl starší sedmnácti let, musel podle něj každé ráno v půl sedmé nastoupit k těžkým pracím, například v dolech. Končilo se nejdřív v osm večer.

Podobné svědectví o krutém životě v táborech v KLDR nedávno vydala i dozorkyně, která v jednom takovém pracovala.

Z Číny zpět do KLDR

Ho byl odsouzen, protože ve svých třinácti s dalšími dvanácti lidmi lidmi v listopadu 2005 nelegálně odešel do Číny, což udělalo mnoho Severokrejců. Převaděč je dostal až do Pekingu, kde jim nakázal, aby nevycházeli. Pak se ale vrátil i s policisty: „Byl jsme dva dny v čínském vězení. Pak nás poslali do tábora v Sinidžu v Severní Koreji.”

V roce 2008, když mu bylo 17, se rozhodl opět utéci, a tentokrát se mu to podařilo. Nyní je v Jižní Koreji a studuje angličtinu. Jeho příběh uveřejnila pouze Fox News a nelze jej ověřit z jiných zdrojů. Už se však stalo, že přeběhlíci hrůzy poněkud přibarvovali, což se ukázalo například u autora knihy Útěk z Tábora 14.

Domů v kómatu



Američané, kteří se z Korejského zajetí dostali zpět do vlasti, dosud těm nejhorším krutostem unikali. Severokorejci s nimi zacházeli tak, aby nepřišli k úhoně.

Warmbier byl ale ve zuboženém stavu. KLDR ho propustila 12. června, uvedla, že „z humanitárních důvodů". Do USA byl převezen v kómatu a s těžce poškozeným mozkem. Zemřel 19. června.

Na jeho těle nebyly znát známky mlácení nebo jiného fyzického týrání, podle některých teorií zmiňovaných médii však mohli studenta zadržovat tak dlouho, než se známky trýznění na jeho těle zahojí.

Pchjongjang tvrdil, že se Warmbier otrávil botulotoxinem a poté, co spolkl prášek na spaní, upadl do kómatu. To však zpochybňovali američtí lékaři, kteří mladíka po návratu do USA prohlíželi.

Americký student se na tiskové konferenci loni v únoru rozplakal a modlil se, aby byl z KLDR propuštěn

FOTO: Reuters

Američan byl v Severní Koreji zadržen loni. Byl odsouzený k 15 rokům těžkých nucených prací za to, že během výletu - do KLDR jel s cestovní kanceláří - na chodbě hotelu ukradl propagandistický leták.