Armáda má „v současné době více infrastrukturní kapacity, než pro své operace potřebuje”, řekl Mattis. I kdyby se početní stav armády zvýšil, kapacity by stále dostačovaly, konstatoval Mattis. Peníze ušetřené po uzavření základen by podle něj mohly být vynaloženy na modernizaci výzbroje. Podle ministra by se měly základny zavírat od roku 2021.

O snížení počtu základen už usilovala vláda prezidenta Baracka Obamy. Kongres ovládaný republikány ale jakékoli návrhy odmítal. Ve volebních okrscích kongresmanů jsou totiž vojenské základny velmi ceněné.

Prezident Donald Trump navrhl ve vojenském rozpočtu na rok 2018 částku 639 miliard dolarů. Poslanci ale navrhují zvýšit výdaje o dalších 30 miliard v zájmu potřebné modernizace armádních kapacit.