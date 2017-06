„Surfování bylo důležitou součástí mého života,“ řekl O’Neill v rozhovoru v roce 2011. „Žil jsem v rušné části San Franciska, a když se mi opravdu nedařilo, skočil jsem do oceánu a všechno bylo rázem v pohodě.“ S neoprenem začal O’Neill experimentovat poté, co ve 40. letech opustil americké letectvo a přestěhoval se do San Franciska. Materiál už tehdy používalo americké námořnictvo.

Ačkoli nakonec není považován za otce neoprenové kombinézy, je vnímán jako průkopník v jejím vývoji. Začátkem 70. let přišel O’Neill o oko, když testoval jeden z prvních prototypů vázání na surf.