Největší letoun světa poprvé opustil hangár

Soukromá vesmírná společnost Stratolaunch Systems poprvé předvedla obří letoun, který by měl v budoucnu vynášet k oběžné dráze družice. Do oblak se ale zatím nebeský velikán se dvěma trupy, dvěma kokpity a šesti motory nevznesl. Hangár opustil kvůli zkušebnímu tankování paliva. Až bude stroj dokončen, stane se co do rozpětí křídel nevětším letounem světa. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters.