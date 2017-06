„Jsem černoch, voják a muslim. Chránil jsem tuto zemi a ústavu, a tato moje služba byla odměněna zneuctěním mého jména,“ prohlásil před soudem v Brooklynu veterán. Pugh tvrdí, že neudělal nic špatného a je souzen jen kvůli své barvě pleti a víře.

„Lituji jen toho, že mi dlouho nedocházelo, jak se moje země stala vystrašenou a rasistickou,“ dodal.

Soudní porota však shledala, že důkazy proti němu jsou jasné. Pugh měl kromě jiného v počítači uložená propagandistická videa Islámského státu a tuto radikální organizaci otevřeně vychvaloval na Facebooku.

Před dvěma lety si zakoupil jednosměrnou letenku z Egypta do Turecka, kudy do Sýrie proudili dobrovolníci připojující se k Islámskému státu. Turecké úřady však Pugha zadržely na istanbulském letišti. U sebe měl mapy zobrazující území ovládaná IS i přechody na turecko-syrské hranici. Pugh se hájil tvrzením, že chtěl bojovat proti vládě syrského prezidenta Bašára Asada, ale ne v řadách Islámského státu.