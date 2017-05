Američané vyhodí tolik jídla, že by to nasytilo drtivou většinu jejich spoluobčanů

Američané vyhazují 31 až 40 procent jídla, které si koupí. To je takové množství potravin, že by nasytilo 84 procent jejich spoluobčanů. Ti by tak z vyhozeného jídla získat přísun dvou tisíc kalorií denně. A to v situaci, kdy v Africe a dalších částech světa trpí milióny lidí podvýživou. Vyplývá to ze studie Univerzity Johna Hopkinse z amerického Baltimore.