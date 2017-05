Ve Venezuele vyšly do ulic ženy v bílém

Protesty ve Venezuele pokračovaly v sobotu, kdy do ulic vyšly ženy, a to jak zastánkyně opozice, tak vlády socialistického prezidenta Nicoláse Madura. Opoziční vůdci žádaly ženy, aby vyrazily do ulic v bílém. Pochod začal na východě Caracasu a mířil do centra k ministerstvu zahraničí.