Návštěvníci procházeli mezi zaparkovanými vozy, když jeden Jeep Cherokee náhle prudce vyrazil kupředu. Svědek řekl televizi, že se vyhýbal ostatním autům a srážel pouze lidi. Podle policie však o záměrném útoku nejsou důkazy.

Server Fox25boston citoval dalšího svědka, který uvedl, že vůz projel nedříve branou: „Pak projel řadou lidí a poté budovou. Jel rychle, velmi rychle.“ Rychlost jeepu odhadl zhruba na 60 km/h. Podle dalších svědků řidiči bylo asi 75 let.

“He hit people all the way along the auction and then hit the last two walls,” witness said of #Billerica crash https://t.co/l1dXiTDJOZ pic.twitter.com/3kJDmqEV3t