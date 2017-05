Hampton byl na americké rockové scéně znám jako velký propagátor jam sessions, při nichž se ke společné produkci scházeli členové řady kapel. Mezi účinkujícími na jeho narozeninovém koncertu byli mezi jinými Warren Haynes ze skupiny The Allman Brothers Band či John Popper z kapely Blues Traveler.

Bubeník Jeff Sipe, který s si s Hamptonem vyměnil pohled těsně před jeho skonem, tvrdí, že se veterán místní hudební scény usmíval. "Podle mě to byl úsměv na rozloučenou," řekl Sipe agentuře AP.

Bruce Hampton, the "granddaddy of the jam scene," dies after performing https://t.co/8miD1FSVDn pic.twitter.com/auC50bTnt5