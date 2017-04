Trump byl v rozhovoru moderátorem vyzván, aby Kima ohodnotil a řekl, co si o něm myslí. „Nemám k němu komentář. Lidé říkají: Je příčetný? Nevím. Ale můžu vám říct, a moc lidem se to nebude líbit, ale bylo mu 26 nebo 27, když převzal moc po otci, když zemřel. A zachází s velmi tvrdými lidmi, obzvláště generály a dalšími. A hodně lidí se mu snažilo tu moc vzít, ať už to byl jeho strýc, či kdokoli jiný, tím jsem si jist. Takže je to očividně docela ”lišák„,“ prohlásil šéf Bílého domu.

„Ale máme tady tuhle situaci, a tu nemůžeme jen tak nechat. A trvá dlouho. Upřímně, měla se o to postarat už Obamova administrativa. Bushova administrativa. Clintonova,“ pokračoval Trump.

V souvislosti s testy balistických raket, které podle vysokého představitele severokorejského režimu nemají přestat a které znepokojují USA i jejich spojence, Trump před několika dny varoval, že hrozí „velká, velká válka".