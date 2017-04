Na začátku se v hromech a blescích zjevuje Bílý dům jako v nějakém hororu. Kamera putuje až do Trumpovy ložnice, kde si prezident čte v knize Jak si užít Floridu za 10 miliónů dolarů na den. „Za sto dnů jsem toho stihl fakt hodně,“ libuje si Trump.

Donald Trump reviews his first 100 days in office. Watch an all-new episode of #TheSimpsons this Sunday at 8/7c on FOX. pic.twitter.com/rDtvNgusFs