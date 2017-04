"Jsem hrdý na to, že jsem se s prezidentem Donaldem Trumpem setkal jako první Čech," uvedl velvyslanec na sociální síti s tím, že rozhovor s prezidentem byl příjemný.

Proud to be the first Czech to meet president @realDonaldTrump. Credentials done & pleasant talk & on the correct path. pic.twitter.com/LGVn0GlSVD