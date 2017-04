O tom, že jeden člověk byl ve čtvrti San Bernardino střelen do hlavy a druhý možná zraněn informovala opoziční strana Voluntad Popular. Uvedla, že zastánci prezidenta zvaní colectivos se snažili zabránit příznivcům opozice se shromáždit. V maskách prý stáli na místech, kde se chtěli odpůrci Madura sejít.

Podle Reuters byl zastřelen student, AP uvedla, že zemřel po převozu do nemocnice. Zatímco opozice tvrdí, že milicionáři stříleli do davu, úřady uvedly, že hoch byl napaden, když šel domů z fotbalu.

Motocykl zapálený při protestech ve Venezuele

FOTO: Fernando Llano, ČTK/AP

Opozice na středu svolala velkou protestní akci, zvanou „matka všech pochodů”. Do ulic však poslal vojáky a milice i prezident Nicolás Maduro. Socialistická strana PSUV svolala protidemonstraci do centra Caracasu, aby zabránila opozici dojít do centra, uvedl list Miami Herald.

Zastánci venezuelského prezidenta Nicoláse Maduro na protidemonstraci

FOTO: Carlos Garcia Rawlins, Reuters

Srážky mezi policií a odpůrci i příznivci prezidenta Madura začaly brzy po začátku odpoledního pochodu. Demonstranti se chtěli dostat před sídlo ombudsmana, v čemž protestujícím v minulosti policie opakovaně zabránila.

Pochody proběhly ve středu, protože tento den si Venezuela připomíná výročí revoluce z roku 1810, která zemi přinesla nezávislost.

Demonstranti na „matce všech pochodů” v Caracasu

FOTO: Christian Veron, Reuters

Protivládní akce byly svolány ve všech hlavních městech 23 venezuelských států, podle NBC se uskutečnily nejméně ve dvanácti z nich.

Střety s policií během protestů si od začátku dubna vyžádaly už pět mrtvých a desítky zraněných. Opozice se snaží zmobilizovat obyvatelstvo a slibuje, že středeční manifestace se stanou počátkem konce režimu, který viní z hluboké politické a ekonomické krize. Venezuela zápasí s hyperinflací, nedostatkem potravin a rostoucí zločinností.

Venezuelští policisté při střetu s demonstranty

FOTO: Marco Bello, Reuters

Na počátku poslední vlny demonstrací stál dubnový pokus nejvyššího soudu, blízkého Madurovi, rozpustit parlament, kde má opozice většinu, a přisvojit si jeho pravomoci. [celá zpráva] O 48 hodin později soud pod tlakem od svého rozhodnutí ustoupil.

V pondělí 11 latinskoamerických států ve společném prohlášení vyzvalo Venezuelu, aby zaručila právo na pokojné demonstrace.