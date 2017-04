„Tato zeď musí chránit vše, co Spojené státy znamenají. Je nezbytné, aby se líbila obyčejným Američanům a nebyla produktem nabubřelých elit,“ řekl předkladatel Michael Hari, bývalý zástupce šerifa a dnes majitel bezpečnostní firmy.

Jeho návrh s věžičkami a dekorativními parapety ovšem nejvíc ze všeho připomíná Velkou čínskou zeď.

Vizualizace mexické zdi podle návrhu Crisis Resolution Security Services INC

FOTO: Crisis Resolution Security Services INC

Jiná firma navrhuje příkop s jaderným odpadem a v balíku dvaceti finálních návrhů se objevila i prefabrikovaná zeď, za níž stojí kalifornský developer Rod Hadrian. Pokud by volba padla na něj, zdi by se zřejmě začalo přezdívat Hadriánův val, v narážce na někdejší fortifikaci na severu římské Británie.

Návrh na uvolnění peněz na stavbu zdi ovšem zatím stále čeká v Kongresu na schválení a ani Mexiko nepřistoupilo na požadavek šéfa Bílého domu, aby stavbu financovalo.

Prezident USA Donald Trump slíbil „skvělou, skvělou” zeď na hranicích s Mexikem.

FOTO: Yuri Gripas, Reuters

Jediným pokrokem je tak předložení zhruba čtyř stovek návrhů. Jméno vítěze kontraktu oznámí Celní a pohraniční stráž Spojených států nejspíše 10. června. Stavba prototypu pak začne na území vlastněném federální vládou u San Diega.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti navrhovatelům uložilo, aby zeď dosahovala výšky nejméně pěti a půl metru, ideálně však až devíti. Základy mají jít dva metry pod zem, aby gangy převaděčů nemohly zeď snadno podhrabat. Zadání také výslovně požaduje u bariéry „estetickou přijatelnost“, ovšem jen směrem do USA.

Solární panely, jednosměrná zrcadla

Trumpova „neproniknutelná, vysoká, mocná a nádherná zeď“ podle zadání musí odolat „ráně kladivem, heveru, krumpáče a vrtacím zařízením“. Nesmí ji prorazit ani exploze propanbutanové bomby.

Ministerstvo tajilo, kdo jsou předkladatelé návrhů. Někteří se už ale stali terčem výhrůžek a tím se jejich jména dostala na veřejnost. S cimbuřím přišla firma Crisis Resolution Security Services, která navrhuje mohutný val ze zeminy a až na něm „historizující“ stavební doplněk.

Pittsburská společnost Clayton Industries by zase uprostřed dvou pásem plotu vyhloubila třicetimetrový tunel a v něm by skladovala jaderný odpad – pro běžence by tak přechod hranice nesl riziko ozáření.

Jeden z návrhů designu hraniční zdi mezi USA a Mexikem

FOTO: Penna Group

Firma Gleason Partners LLC z Las Vegas chce celou zeď vybavit solárními panely, projekt by se tak díky příjmům z energetiky zaplatil za pouhých dvacet let. Zmíněný Rod Hadrian z kalifornské firmy Hadrian Construction předložil plán levných prefabrikátů.

Další návrhy například počítají s jednosměrným zrcadlem na zdi, takže běženci by nemohli tušit, zda je na opačné straně strážci zákona právě nesledují.

Ne každý si ale představuje neproniknutelnou zeď. Firma Black Security Products z texaského Austinu zařadila do návrhu deseticentimetrové díry pro polní zvěř.

Není nouze o protesty

Někteří účastníci tendru jej ale pojali jako protest – pittsburské studio JM Design předložilo nákres zdi tvořené nekonečnou alejí stromů, mezi nimiž budou zavěšeny tři milióny houpacích sítí. Je jasné, že tudy nebude problém dostat se na druhou stranu. Objevil se i plán na nafukovací zeď z obřích balónů, případně postavení deseti miliónů varhan s průchodem každých dvacet metrů.

Architekti se zkrátka vyřádili. Americko-mexický tým MADE Collective předložil plán na avantgardní dopravní prostředek Hyperloop. Jde o vysokorychlostní transportní systém navržený podnikatelem Elonem Muskem, založený na pohybu přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely.

Návrh rychlodráhy spojující USA a Mexiko, které by podle předkladatelů měly vytvořit soustátí Otra Nation.

FOTO: MADE Collective

I tento návrh je spíše provokací. Stál by 15 miliard dolarů a pod ním by se dalo volně procházet, takže by o žádnou zeď nešlo. „Na druhou stranu by byl o šest miliard levnější než plánovaná bariéra,“ smějí se předkladatelé. „V 19. století vznikly hranice, ve 20. století na nich vyrostly zdi a budoucností budou futuristické dopravní mosty spojující komunity. Navrhujeme zrušení hranic a vznik sdíleného dvoustátu, který by se jmenoval Otra Nation,“ uvedlo studio v prohlášení.

Migrantů chodí podstatně méně

Paradoxem je, že od začátku letošního roku pokusy o překonání zdi ustaly. V příhraničí jdou fámy, že americká pohraniční stráž přitvrdila. Dříve zadržené varovala a vracela domů, dnes prý zatýká.

Pravda ale je, že od finanční krize v roce 2008 americký trh práce ztratil hodně ze své přitažlivosti. Loni zadrželi „na čáře“ něco přes 400 tisíc lidí, což je nejméně od 70. let.