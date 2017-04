Krok Spojených států je přiměřený vzhledem k tomu, že byly použity chemické zbraně, prohlásila Pelosiová. Jakékoliv zesílení vojenského zapojení USA v Sýrii by však podle ní mělo být schváleno Kongresem. Také předseda demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer uvedl, že „je správné, aby Asad věděl, že když spáchá taková zvěrstva, tak za to také zaplatí”. Schumer nicméně zdůraznil, že veškeré další kroky by Trump měl projednat s Kongresem.

Nejvýše postavený demokrat ve sněmovním výboru pro tajné služby Adam Schiff v televizi MSNBC řekl, že „Trumpova administrativa v tomto případě možná dostatečně nepřemýšlí nad následky svého jednání” a není ochotna změnit postoj k Sýrii.

Nejvýše postavený demokrat v zahraničním sněmovním výboru Eliot Engel, který v minulosti kritizoval postoj Baracka Obamy v syrské otázce, bombardování označil za „přiměřenou reakci” na chemický útok, ale podobně jako Schumer zdůraznil, že další vojenské kroky by měl odsouhlasit Kongres.

Demokratická členka Sněmovny reprezentantů Barbara Leeová, která se krátce po teroristických útocích 11. září 2001 jako jediná členka Kongresu postavila proti schválení protiteroristické vojenské intervence, na Twitteru napsala, že by záležitost měl projednat Kongres.

Pro krátkodobou akci nutný souhlas Kongresu není.

Republikáni útok schvalují

„Nálety na Sýrii posílají Ruskem podporovanému syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi jasný vzkaz, že USA nebudou nečinně přihlížet vraždění nevinných civilistů,” napsal na Twitteru republikánský senátor John McCain, který patří k zastánců tvrdé politiky, i když Truma kritizuje.

Také republikánský senátor Marco Rubio, který v Kongresu patří mezi zastánce intervence, nálety rovněž podpořil: „Prezident Trump Asadovi a těm, kteří ho podporují, ukázal, že beztrestné páchání válečných zločinů je u konce.”

Republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan americké nálety označil na Twitteru za „přiměřené a spravedlivé” a dodal, že „vyřešení dlouholeté krize v Sýrii je těžkým úkolem, ale Asad se musí ze svých činů zodpovídat a ti, kteří ho podporují, musí být přesvědčeni, aby svou politiku změnili”.

Republikánský senátor Ted Cruz Trumpa za krok přímo nepochválil a napsal obecnější stanovisko, že jakékoliv kroky v Sýrii musí být ospravedlněny bezpečnostními zájmy Spojených států a je zvědav, jak se situace bude dále vyvíjet.

Naopak republikánský senátor Rand Paul, který je odpůrcem intervencí, řekl, že nálet neudělá nic pro zlepšení bezpečnosti Spojených států.