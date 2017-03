Ke srážce došlo v přímořském městě Biloxi okolo 14:15 místního času (21:15 SEČ). Vlak na přejezdu v centru města narazil do dálkového autobusu, který pak tlačil před sebou přibližně 100 metrů, než souprava zastavila.

#BREAKING: Unkown Number Dead After Train Collide With Charter Bus In #Biloxi, Mississippi https://t.co/S253brp0jP https://t.co/Z8NICB4LCv pic.twitter.com/DC9DS3Klhf