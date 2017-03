O kontaktech lidí z Trumpova okolí měli Američany informovat i evropští spojenci

Vláda Donalda Trumpa nestačí odrážet nařčení o stycích svých zástupců s ruskou stranou před nástupem prezidenta do Bílého domu. Měli se o to zasloužit i pobočníci předchozího prezidenta Baracka Obamy, kteří na konci Obamova mandátu šířili informace v administrativě. O možném spojení lidí z Trumpova okolí s Rusy je měli informovat také evropští spojenci. Napsal to v pátek deník The New York Times.