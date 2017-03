Nyní uznal, že senátory o jednání s velvyslancem Sergejem Kisljakem měl informovat, je ale přesvědčen, že jim nelhal.

Sessions tvrdí, že s velvyslancem o kampani nehovořil. Novinářům řekl, že tématem rozpravy byl terorismus a situace na Ukrajině. Dodal, že rozhovoru byli přítomni dva členové jeho týmu.

Při nominační rozpravě v Senátu dostal Sessions otázku, zda o kampani nynějšího prezidenta Donalda Trumpa hovořil s ruskými činiteli. Na to odpověděl, že ne.

Na tiskové konferenci ministr upozornil na to, že je třeba činit rozdíl v tom, že se před volbami s Kisljakem sešel jako senátor a ne jako člen Trumpovy kampaně.

Sessions řekl, že rovněž nebude dozorovat žádné případné vyšetřování, které by se týkalo Trumpovy volební kampaně. To zdůvodnil tím, že by to nebylo vhodné, když se jí sám zúčastnil. Zároveň dodal, že nepotvrzuje a ani nevyvrací žádné spekulace o tom, zda takové vyšetřování existuje. Všechny případy, kterých se Sessions zřekl, povede jeho náměstek Dana Boente.

Objasňování výše zmíněné hackovací aféry má na starosti Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který je podřízen ministerstvu spravedlnosti, Sessions je navíc z titulu ministerské funkce i hlavním žalobcem USA.