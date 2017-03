Dvaadvacet tornád se prohnalo státy Illinois, Missouri, Tennessee, Indiana a Iowa.

Jednou z obětí je řidič v Missouri, jehož zasáhlo auto, které společně s mnoha dalšími živel odmrštil z místního vrakoviště na silnici. „To tornádo zdvihlo asi patnáct až dvacet starých aut,“ řekl policista Al Nothum, podle něhož bylo několik dalších řidičů lehce zraněných.

Dramatic video shows tornado that touched down in Washburn, Illinois, as severe storms move across parts of Midwest. https://t.co/i0ilDbyvPj pic.twitter.com/0KmxecZrfh