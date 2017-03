Američtí diplomaté řekli CBS, že jsou optimističtí ohledně toho, že se na seznamu zemí neobjeví Irák. Bagdád protestoval proti zařazení mezi sedm zemí na prvním seznamu s námitkou, že je to šokující a urážlivé pro Iráčany, kteří bojují spolu s Američany proti Islámskému státu.

Agentura AP uvedla s dovoláním na čtyři lidi, že Bílý dům je v této věci nejen pod tlakem ministerstva zahraničí, ale také Pentagonu, protože Irák hraje klíčovou roli v boji proti IS.

První dekret z 27. ledna zakazoval vstup obyvatelům sedmi převážně muslimských zemí, kromě Iráku, ještě Syřanům, Íráncům, Somálcům, Libyjcům, Súdáncům a Jemencům. Týkal se i držitelů zelených karet, takže postihoval i lidi s trvalým povolením žít v USA. Soud nakonec rozhodl o pozastavení platnosti dekretu. [celá zpráva]

Podle AP by nový dekret měl být mírnější. Kromě toho, že na něm nemá být Irák a netýkal by se držitelů zelených karet, neměl by také blokovat na neomezenou dobu vstup syrských uprchlíků. V tomto smyslu se už dříve vyjádřil ministr pro vnitřní záležitosti John Kelly.

Migranti míří z USA do Kanady



Od vydání prvního dekretu řada migrantů ze Somálska a Blízkého východu míří do Kanady. Mnozí přicházejí do města Emerson na hranicích kanady USA. Míří tam například Somálci, kteří žili v americkém státu Minnesota, ale přicházejí tam i migranti z dalších částí USA, kteří mají pocit, že je nyní Kanada k migrantům vstřícnější, než Trumpovy Spojené státy. Nezastavila je ani tuhá zima.