K Měsíci se lidé vrátí už příští rok. Zámožnou dvojici tam vypraví soukromník

Soukromá americká společnost SpaceX příští rok uskuteční let k Měsíci, do jehož blízkosti dopraví dva lidi, kteří si cestu objednali. Oznámil to v pondělí šéf firmy Elon Musk, aniž by prozradil podrobnosti o svých klientech či ceně za let. Půjde o první výpravu do těchto míst od doby, co NASA ukončila mise modulů Apollo před půl stoletím, uvedla agentura AP.