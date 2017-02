Návštěvníci a účastníci průvodu byli v šoku. „Silně to mnou otřáslo,“ uvedla účastnice průvodu Mary Yarbroughová. „Hystericky jsem plakala, protože jsem viděla, jak se vše stalo; kdybych šla o dva kroky vepředu, byla bych to já,“ dodala.

Jedno z vozidel, do nich narazil v New Orelansu řidič pick-upu.

FOTO: Gerald Herbert, ČTK/AP

Řidič šedostříbrného pick-upu jel v pravém pruhu N. Carrollton Avenue (levá byla vyhrazena pro účastníky průvodu), když před křižovatkou s Orleans Avenue v 18:45 narazil do dvou vpravo zaparkovaných aut, pak zahnul doleva na střední dělící pruh, kde byli diváci. Zastavil ho náraz do sklápěčky. Podle svědků před tím vytúroval motor do vysokých otáček a prudce zrychlil. „Úplně letěl a narazil do těch aut,“ vypověděla Dana Welchová, která stála na dělícím pruhu.

Pick-up po nehodě v New Orleans

FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

Několik zraněných bylo natlačeno pod sklápěčku, odkud je záchranáři i další lidé vytahovali.

Svědek Greg McNeely viděl řidiče po nehodě i to, jak ho zatýkali: „Vypadal tak mladý. Příliš mladý na to, aby tolik pil.“ Kourtney McKinnisová dodala: „Vypadal, že je úplně mimo.“

Policie v neděli potvrdila, že byl pod vlivem návykových látek, mezi něž zahrnuje i alkohol, není tak jasné, zda byl řidič zfetovaný, nebo jen opilý.

Několik případů, o terorismus nešlo v žádném z nich



O víkendu se stalo několik podobných incidentů, kdy vozidla vrazila do skupin lidi. U žádné se neprokázalo, že by šlo o teroristický čin. V německém Heidelbergu si jednoho mrtvého a dva zraněné vyžádal útok psychicky narušeného jedince, který najel do lidí na Bismarckově náměstí. Útočníkem byl podle opakovaného ujištění vyšetřovatelů pětatřicetiletý Němec. "Němec bez migračního pozadí," upřesnila na Twitteru mannheimská policie. [celá zpráva]

Pět lidí pak bylo zraněno, když v neděli ráno v Londýně vjel mercedes do skupiny lidí. Tři lidé jsou v kritickém stavu, napsal list The Guardian. Policie uvedla, že nic nenaznačuje, že by šlo o teroristický útok. Řidič auta byl na místě nehody zadržen kvůli podezření z nebezpečné jízdy. „Byl zadržen i kvůli podezření, že řídil opilý,” dodal mluvčí s tím, že ho zajistil policista mimo službu. [celá zpráva]

Podobný případ se stal v sobotu také v ruském Petrohradě, kde řidič off-roadu narazil do zaparkovaného auta. Obě vozidla skončila na chodníku, kde zranila tři procházející ženy.