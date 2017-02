Zaměstnancům s příjmy do 113 tisíc měsíčně by se daně měly snižovat, daně u lidí s platem vyšším by měly zůstat stejné jako dosud. S tímto návrhem chce v říjnových volbách oslovit voliče ministr financí a lídr ANO Andrej Babiš. Jak v pátek,... Celý článek Babiš: Lidem do 113 tisíc chceme daně snižovat, ostatní necháme být»