Kamery zachytily hladké přistání rakety Falcon 9. Vypadalo jako start pozpátku

Soukromá vesmírná raketa Falcon 9 společnosti Space X se zapsala do historie. Jako první kosmické plavidlo dokázala dopravit na oběžnou dráhu nákladní modul Dragon se zásobami pro Mezinárodní vesmírnou stanici, vrátit se do atmosféry a ve svislé poloze přistát zpátky na Zemi. Během letošního roku by měly tento manévr zopakovat další desítky raket.