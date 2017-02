Trump ve své řeči mluvil mimo jiné o imigraci v Evropě a jejím spojení s teroristickými útoky, k nimž v poslední době došlo. Zmínil třeba Nice nebo Paříž, nepochopitelně ale přidal i Švédsko.

„Musíme naši zemi udržet bezpečnou. Podívejte se, co se děje v Německu, podívejte se, co se stalo včera večer ve Švédsku. Ve Švédsku, kdo by tomu věřil. Přijali jich (imigrantů - pozn. redakce) velké množství. Mají problémy, o kterých si mysleli, že k nim nikdy nedojde,“ řekl Trump.

Trump, discussing terror, seamlessly mentions incident "last night in Sweden".



There was NO "incident" in Sweden last night. pic.twitter.com/XtcC4PRiNU — Steve Kopack (@SteveKopack) 19. února 2017

Na jednom z oficiálních twitterových účtů Švédska, který každý týden spravuje jiný občan země, se zanedlouho objevila udivená reakce.

„Ne. Tady ve Švédsku se nic nestalo. Nedošlo tu k žádnému teroristickému útoku,“ uvedla současná správkyně Emma Johanssonová, která byla prý zaplavena celou řadou dotazů, co se to ve Švédsku tedy stalo.

Nothing happened here in Sweden. At all. Please read these tweets: https://t.co/22ocf6vzJF https://t.co/4kDr4cf4rt — @sweden / Emma (@sweden) 19. února 2017

Ve Švédsku si mezitím začali dělat z prohlášení amerického prezidenta legraci a ptali se, jestli nemyslel třeba obrovskou krádež masových kuliček či to, že někdo otevřel na veřejném prostranství konzervu aromaticky velmi výrazných nakládaných sleďů.

The Independent k Trumpově výroku uvádí, že přišel poté, co kanál Fox News odvysílal rozhovor s filmařem Ami Horowitzem, který mluvil o novém dokumentu zkoumajícím násilné činy údajně spáchané migranty ve Švédsku.

Zpravodajský web Business Insider připomíná, že to není poprvé, co Trumpova prohlášení nebo tweety odkazují na to, co krátce předtím běželo v televizi. V lednu tweetoval o násilí spojeném se zbraněmi v Chicagu a použil stejnou statistiku, jaká se na toto téma objevila nedlouho předtím v pořadu na stanici Fox News.

Agentura AP k sobotnímu Trumpově mítinku uvedla, že připomínal shromáždění před loňskými prezidentskými volbami. Objevily se spekulace, že hlava státu se už nyní připravuje na znovuzvolení ve volbách v roce 2020.