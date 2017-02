„Tu bitvu vyhrajeme. Bude to trvat, ale vyhrajeme. Máme mnoho jiných možností včetně toho, že prostě napíšu nový dekret,“ řekl Trump novinářům na palubě prezidentského speciálu.

Platnost Trumpova dekretu, dočasně zakazujícího vstup do Spojených států lidem z Iránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu, ve čtvrtek pozastavil soud v San Franciscu. Svůj verdikt odůvodnil potřebou chránit „všeobecný zájem” a předejít případné diskriminaci.

Trojice soudců v rozsudku konstatovala také to, že Trumpova administrativa nepředložila žádný důkaz, že by bylo opatření přijaté dekretem nezbytné a výnos tedy nijak neopodstatnila.

Američané jsou spíš pro



Šéf Bílého domu však trvá na svém, argumentuje bezprostředním ohrožením národní bezpečnosti, jakožto i postojem americké veřejnosti. Průzkumy veřejného mínění mu dávají za pravdu. Nadpoloviční většina respondentů vyjádřila se zákazem vstupu občanů sedmi zmíněných zemí souhlas. [celá zpráva]

Na dotaz, co by měl nový dekret obsahovat, Donald Trump odpověděl, že půjde o ”nová bezpečnostní opatření.„ Naznačil tak, že by se zřejmě příliš nelišil od toho původního. Prezidentská kancelář bude podle Trumpa jednat „velmi rychle, aby tak zajistila dodatečná bezpečnostní opatření“.

Americký prezident má rovněž možnost rozhodnutí soudu v San Franciscu zvrátit. Do 14 dnů může vyzvat odvolací soud, aby se případem znovu zabýval, případně se může s takzvanou naléhavou žádostí obrátit na nejvyšší soud.

Agentura Reuters ale s odvoláním na zdroj z Bílého domu napsala, že se prezident rozhodl k nejvyššímu soudu nejít. „Nepůjdeme s dočasným zadržovacím nařízením k nejvyššímu soudu, ale zjišťujeme všechny možnosti soudního systému,” sdělil zdroj agentury.