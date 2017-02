Národní bezpečnostní poradce Michael Flynn víkendové odpálení balistické střely označil za provokaci a porušení rezoluce Rady bezpečnosti Spojených národů. Teherán to odmítá.

Kromě lidí a firem napojených na zbrojní program se nově na seznamu ocitli také podporovatelé speciálních jednotek Quds Íránských revolučních gard.

Nejde sice o porušení jaderné dohody, kterou s Íránem uzavřely USA a pět dalších mocností, jde ale o první konkrétní projev Trumpem avizovaného přísnějšího přístupu k Íránu.

Šéf Bílého domu ve čtvrtek dokonce nevyloučil použití vojenské síly. „Nic není smeteno ze stolu,“ prohlásil Trump podle CNN.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf napsal na Twitteru, že se jeho země Trumpa nebojí.

„Hrozby nemají na Írán žádný vliv, protože zdrojem naší bezpečnosti je náš národ. My válku nikdy nezačneme, v obraně ale spoléháme pouze na vlastní prostředky,” sdělil Zaríf. Napsal také, že Írán nikdy své zbraně proti nikomu nepoužije, kromě případné sebeobrany.

