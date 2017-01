Trump v pátek na 120 dní pozastavil program Spojených států pro přijímání uprchlíků a až do odvolání zakázal vstup do USA migrantům ze Sýrie. Trumpův příkaz dále na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Omezení se má uvolnit až po zpřísnění prověrek a přezkoumání mechanismu přijímání migrantů. [celá zpráva]

Třináctiletá Uma Gerweck na demonstraci v Bostonu

Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost uvedlo, že opatření postihlo asi 375 cestujících. Z nich 109 už bylo na cestě a 173 aerolinky vůbec neumožnily nastoupit na palubu.

Demonstrace na letišti ve Filadelfii

Demonstranti na náměstí Copley v Bostonu

Jedna z největších demonstrací se konala v Battery Parku na dolním Manhattanu, na dohled od Sochy svobody. Další protesty mají být ve městech jako Houston, Detroit, St. Louis a Los Angeles.