„Dnes (ve čtvrtek) ráno jsme informovali Bílý dům, že se nezúčastním jednání plánované s prezidentem Spojených států, které je plánováno na úterý,” sdělil Nieto na Twitteru.



„Pokud si Mexiko nepřeje zaplatit za tu tak potřebnou zeď, bude lepší zrušit blížící se schůzku,“ napsal před tím na Twitteru šéf Bílého domu.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.