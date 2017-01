Spicer se v sobotu na tiskové konferenci ohradil proti tvrzením médií, která po srovnání snímků uvedla, že že Trumpově inauguraci v centru Washingtonu přihlíželo méně lidí než při uvedení Baracka Obamy do úřadu. „Bylo to největší publikum, jaké kdy sledovalo inauguraci, jak osobně, tak ve světě. Tečka,“ řekl mluvčí Sean Spicer.

Následně ještě vystoupil Trump s prohlášením, že lidí ve Washingtonu bylo možná 1,5 miliónu a naznačil, že média lžou. [celá zpráva]

