Nejprve Trump navštívil ples Liberty Ball, kde spolu s ženou ve slonovinové robě od Hervého Pierra zatančil na Sinatrovu píseň May Way. Trump po příchodu řekl: „Dokázali jsme to. Věděli jsme, že směřujeme k vítězství, a vyhráli jsme.“

„Toto je změna a teď začíná práce,“ dodal a pokračoval. „Milujeme vás, budeme pro vás pracovat a přineseme výsledky.“

Donald Trump s manželkou Melanií a viceprezident Mike Pence se svou ženou Karen na plese Freedom Ball

FOTO: Yuri Gripas, Reuters

Na stejnou píseň tančili oba i na dalším plese Freedom Ball. Tam prohlásil: „Je čas pustit se do práce.“

Tam také dal najevo, že bude dál používat svůj twitterový účet. „Myslíte, že bych měl nechat twitter běžet? Když se dočkal kladné reakce přítomných, řekl” „Taky si myslím. Je to způsob, jak obejít neupřímná média.“ A svá slova splnil, ráno už poslal tweet na svůj osobní účet.

THANK YOU for another wonderful evening in Washington, D.C. TOGETHER, we will MAKE AMERICA GREAT AGAIN🇺🇸 pic.twitter.com/V3aoj9RUh4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. ledna 2017

Posledním plesem byl armádní, kde Trump před příslušníky sboru a veterány řekl: „Myslím, že uvidíte velké zlepšení.“ Pak oznámil, že Senát schválil generála ve výslužbě Jamese Mattise ve funkci ministra obrany.

Donald Trump tančí s manželkou na plese Liberty Ball

FOTO: Alex Brandon, ČTK/AP

Na tomto plese, kde tančili na píseň Whitney Houstonové I Will Always Love You, promluvila i první dáma: „Budeme bojovat. Budeme bojovat. Učiníme Ameriku opět velkou.“

When I met Trump as President elect I asked him to return the Churchill bust to the Oval Office. First day: pic.twitter.com/zZ4TBppeuZ — Raheem Kassam (@RaheemKassam) 21. ledna 2017

Churchillova busta v Oválné pracovně Bílého domu

Trump v Oválné pracovně Bílého domu nejen podepsal dekret, který umožnil schválit jeho ministra obrany a omezit financování zdravotní péče Obamacare, taky vrátil do místnosti bustu Winstona Churchilla. List The Daily Telegraph v tom vidí příspěvek ke „zvláštním vztahům“ s Velkou Británii. Podotkl, že na jednom z plesů dokonce mluvil o počasí, což je typicky anglické téma.

Blízkým neoficiálním poradcem Trumpa se stal bývalý šéf britské protiunijní strany UKIP Nigel Farrage, který začal pracovat pro televizi Fox.