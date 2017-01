Obama zdůraznil, proč snížil trest Chelsea Manningové, která jako Bradley Manning stála za největším únikem tajných zpráv, zejména diplomatických depeší. „Trest nebyl proporcionální k těm, co dostali jiní lidé, kteří stáli za úniky (tajných informací),” řekl končící prezident.

Zdůraznil, že jí trest neodpustil, ale snížil: „Jsem rád, že spravedlnost fungovala.“ To podle něj vyslalo vzkaz dalším lidem, kteří by chtěli opakovat vynášení tajných informací. Také ocenil přístup Manningové. „Šla k soudu, ten proběhl, a přijala odpovědnost za svůj zločin.“

I když to podle mnohých posílilo server Wikileaks, který tajné zprávy publikoval, Obama to tak nevidí. Zpochybnil i to, jak velkou roli hrál Wikileaks ve skandálu s napadením počítačů demokratů ruskými hackery, byť server zveřejnil jimi získaná data. Naznačil ale, že takovéto weby by měly být zodpovědnější: „Když se bavíme o národní bezpečnost, přicházíme do styku s lidmi, kteří riskují život.“