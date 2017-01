Úřady potvrdily, že mezi obětmi jsou dva Kanaďané, dva Italové a jeden Kolumbijec. Uvedla to agentura AFP.

Glasgowský DJ Jackmaster napsal na Twitteru: „Někdo přišel do klubu v Playa del Carmen a začal střílet. Čtyři nebo pět mrtvých a mnoho zraněných. Pokud jste na BPM, zůstaňte v hotelu.“

Video z místa střelby s nepotvrzenou informací o osmi mrtvých

V klubu byla editorka amerických webových stránek Mixmag Valerie Leeová. Listu The Guardian řekla: „Byli jsme v zákulisí, které je velmi blízko hlavního vchodu. Slyšeli jsme nejméně čtyři nebo pět výstřelů. Lidé začali utíkat, protože vzadu je východ. Zastavili jsme se a skryli se za betonovou stěnu a pak jsme se plazili pod kovovým stolem.“

Caos en las calles de playa del carmen. NO SALGAN. Chaos on the streets. STAY SAFE. #blueparrot #bpm pic.twitter.com/ZHJZRq7PD3— Pipe Llorens (@pipellorens) 16. ledna 2017