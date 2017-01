„Dnes je na mně, abych poděkoval,“ uvedl na úvod Obama, jehož v zaplněné hale, v níž před osmi lety ohlásil své volební vítězství, dlouze a hlučně vítaly tisíce lidí. „Vidíte, že už jsem politik na odpis - nikdo nedodržuje instrukce,“ komentoval žertem ovace.

Potom bilancoval. „Kdybych vám před osmi lety řekl, že se zbavíme recese, postavíme na nohy náš automobilový průmysl a nastartujeme nejdelší růst pracovních míst v dějinách, zahájíme novou kapitolu vztahů s Kubou, ukončím íránský jaderný program, odstraníme strůjce teroristických útoků z 11. září, zajistíme sňatky obou pohlaví a pojištění pro milióny spoluobčanů, pak byste mi řekli, že bych toho chtěl trochu moc,“ shrnul Obama.

„Amerika je na tom lépe a je silnější,“ dodal.

Barack Obama se po osmi letech v Bílém domě loučí.

FOTO: ČTK/AP

Obama podle svých slov i po osmi letech v prezidentském úřadu věří ve schopnost Američanů měnit společnost k lepšímu. Zmínil kreativitu, schopnost rozhodovat se za sebe a vůli prosazovat obecné dobro.

Demokratické kvality americké společnosti se podle něj projevily i při volbách, z nichž vyšel vítězně Donald Trump. Když na to někteří lidé v publiku začali nesouhlasně bučet, reagoval Obama: „Ne, ne. Poklidné předání moci z jednoho prezidenta na druhého je důkaz. Budu se snažit o co nejhladší předání moci, stejně jako to udělal prezident George Bush v mém případě. Společně stoupáme a společně také padáme.“

Hrozby pro demokracii

Obama ale současně varoval, že demokracie není samozřejmá a daná, a vyjmenoval, co ji nejvíce ohrožuje.

Podle něj je to především uzavírání se do vlastních názorových bublin. Naznačil rostoucí tendenci naslouchat jen tomu, co potvrzuje naše názory, a ignorování protiargumentů nebo přímo dehonestaci názorového oponenta. Společnost se podle něj ocitne v bludném kruhu, pokud se nedohodne na tom základním a rozhodne se, že „na vědě a rozumu nezáleží”.

Dosluhující prezident USA Barack Obama

FOTO: ČTK/AP

Obama také odmítl nenávistné vystupování vůči přistěhovalcům. „Stereotypy o nich jsou stejné jako dříve stereotypy vůči irským, italským nebo polským přistěhovalcům. O nich se také říkalo, že zničí charakter Ameriky,“ poznamenal. I muslimové v USA jsou podle Obamy vlastenci.

Demokracii ohrožuje také strach. „Buďme opatrní, ale nebojme se,“ vyzval Obama.

Závěrem děkoval své rodině



Prezident v závěru poděkoval své rodině. „Michelle, dívko z jižní části města, pětadvacet let jsi nejen mojí ženou, ale také nejlepším přítelem. Tuto cestu sis nevybrala, ale zvládla jsi ji s grácií, stylem i humorem,“ oslovil Obama svoji manželku a v očích měl slzy.

Dcerám Sashe a Malii řekl, že vyrostly „za těch nejpodivnějších okolností“ v Bílém domě, přesto se z nich staly úchvatné mladé ženy.

Slzy v Obamových očích

FOTO: ČTK/AP

Michelle a Malia Obamovy v publiku vedle končícího viceprezidenta Josepha Bidena a jeho ženy Jill

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Barack Obama přednesl svůj poslední projev k Američanům v domovském Chicagu.

FOTO: John Gress, Reuters