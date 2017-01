Nezávislý orgán byl přitom zřízen poté, co několik kongresmanů skončilo po korupčních skandálech ve vězení

"Lidi si tohle na úvod nepřejí," citovala agentura AP poslance Toma Cola. O tom, že republikáni se nakonec myšlenky oslabit úřad pro etiku vzdali, informoval i úřad předsedy Sněmovny reprezentantů Paula Ryana. On sám přitom požadoval, aby připravovaná kontrola úřadu nijak nezasahovala do případů a do vyšetřování.

Kongres v novém složení nadále zůstává pod kontrolou republikánů, kteří toho chtějí využít a odvolat některé zákony prosazené administrativou dosluhujícího demokratického prezidenta Baracka Obamy. Prioritou je pro republikány zrušení Obamovy zdravotní reformy, což ale podle komentátorů bude běh na dlouhou trať.

Hned v pátek Senát a Sněmovna reprezentantů na společném zasedání oficiálně potvrdí Trumpa jako příštího prezidenta Spojených států. Po Trumpově prezidentské přísaze 20. ledna začnou senátoři posuzovat jeho ministerské nominace. Protože republikáni mají v Senátu většinu, problémy se neočekávají, ačkoli demokraté chtějí schvalovací proces protáhnout.