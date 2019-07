Nová trojice doplní posádku orbitálního komplexu na obvyklých šest členů.

The Exp 60 will launch today at 12:28pm ET aboard this rocket -- the Soyuz MS-13 spacecraft. The ride to space will take 8 minutes and 45 seconds. They'll dock to the station at 6:51pm just 6 hours and 23 minutes after launch. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/2dDjl7rPuO