Trump na Twitteru oznámil, že o případu hovořil s dalším známým americkým rapperem a přítelem A$AP Rockyho Kanyem Westem.

„Zavolám velmi talentovanému premiérovi Švédska a uvidíme, jak můžeme pomoci A$AP Rockymu. Tolik lidí by si přálo, aby věc byla rychle vyřešena!” napsal Trump.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved!