Pokud by v příštích volbách pronikli do vlády komunisté, mohl by tam za ně usednout třeba Zdeněk Ondráček, jejich stínový ministr vnitra. Stínový kabinet - který opozici v minulosti sloužil k propagaci jednotlivých osobností a voličům... Celý článek Jaké kádry si chystá opozice? Na stínové kabinety se moc nehraje»