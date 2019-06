Nyní 18letého Murtadžu obvinila loni v létě saúdskoarabská prokuratura mimo jiné z členství v teroristické organizaci, z účasti na protivládních protestech, z házení Molotovových koktejlů na policejní stanici a střílení na bezpečnostních složky, uvedla Al-Džazíra. Prokuratura za tyto činy žádá pro chlapce trest smrti. Některých demonstrací se přitom hoch účastnil teprve jako desetiletý.

Podle reportáže CNN z tohoto týdne pochází Murtadža z šíitské rodiny, jejíž členové se často účastní demonstrací za lidská práva a proti diskriminaci šíitské menšiny sunnitskou vládou. Hoch začal manifestovat už v deseti letech, kdy se mimo jiné spolu s podobně starými dětmi účastnil demonstrací na kole během takzvaného arabského jara, jimiž jsou nazývány protivládní manifestace na Blízkém východě a v severní Afriky, jež vypukly v roce 2010.

Podle Amnesty International byl hoch zatčen v roce 2014 a umístěn do detenčního zařízení pro mládež. Tam byl podle AI bitím a zastrašováním nucen k tomu, aby se přiznal k trestným činům. Až do loňského léta, kdy se konalo první soudní stání, k němu podle AI nesměli právníci.

„Saúdskoarabské úřady drží mrazivý rekord v používání trestu smrti k zastrašování politických odpůrců a k trestání protivládních demonstrantů, včetně dětí, ze šíitské menšiny,” uvedla Lynn Maaloufová z AI.

