„Severní Korea testovala jisté menší zbraně, což u nás znepokojilo některé lidi, ne však mě. Věřím, že předseda Kim dodrží sliby, které mi dal," napsal Trump na Twitteru.

Podle agentury AP se Trumpovy výroky zdají být v rozporu s prohlášeními prezidentova bezpečnostního poradce Johna Boltona, který v sobotu novinářům řekl, že severokorejské zkoušky raket krátkého doletu z poslední doby jsou porušením rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?