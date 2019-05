Novinky, ČTK

Rúhání v projevu k národu přenášeném íránskou státní televizí sdělil, že Írán si bude ponechávat přebytek obohaceného uranu a nebude ho prodávat, jak ho k tomu dohoda zavazovala. Uvedl rovněž, že země obnoví obohacování uranu na vyšší úroveň, pokud nebudou do 60 dnů dojednány podmínky nové jaderné dohody.

Dopis prezidenta Hasana Rúháního s tímto sdělením byl rozeslán ambasadorům států, které se dohody stále drží. Tyto země se snaží dohodu zachránit navzdory tomu, že Spojené státy od ní loni odstoupily.

Tehrán rozhodnutí oznámil jen pár dní poté, co Spojené státy vyslaly k Íránu letadlovou loď USS Abraham Lincoln s doprovodem a bombardovací letadla. Mají posílit Centrální velitelství amerických ozbrojených sil, pod které spadá celý Blízký východ, aby odpověděly na varovné signály z Teheránu, uvedl již v neděli Bílý dům.

„Jako odpověď na eskalující varování rozmísťují Spojené státy v regionu útočnou skupinu letadlové lodi USS Abraham Lincoln a k americkému Centrálnímu velitelství vysílají bombardovací úkolové uskupení, aby daly jasný vzkaz íránskému režimu, že jakýkoli útok na zájmy Spojených států nebo našich spojenců se setká s neutuchající silou,“ řeklo v minulých dnech americký bezpečnostní poradce John Bolton.

Hrozba případného útoku se objevila poté, co Írán označil příslušníky amerických ozbrojených sil za teroristy. Udělal to poté, co Spojené státy zařadily Íránské revoluční gardy, tedy součást íránských bezpečnostních sil, na seznam teroristických organizací.