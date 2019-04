nčs, Novinky

Mohutný požár v pondělí zasáhl katedrálu, kterou během jednoho roku navštíví až 12 milionů návštěvníků. V té době se uvnitř budovy nacházely mnohé cenné artefakty, kterým bezprostředně hrozilo zničení.

Le père Fournier, aumônier des @PompiersParis, est allé avec des pompiers dans la cathédrale #NotreDame pour sauver la couronne d’épines et le Saint-Sacrement... pic.twitter.com/4IoLVdoJZW — Etienne Loraillère ن (@Eloraillere) 15. dubna 2019

Na místo požáru dorazil i kaplan pařížských hasičů otec Fournier, jenž se rozhodl na vlastní riziko některé cennosti zachránit. Vydal se tak do hořící budovy a povedlo se mu zachránit trnovou korunu a Nejsvětější svátost oltářní.

Trnová koruna v pařížské katedrále Notre-Dame na archivním snímku.

FOTO: Profimedia.cz

Merci aux @PompiersParis, aux policiers et aux agents municipaux qui ont réalisé ce soir une formidable chaîne humaine pour sauver les œuvres de #NotreDame. La couronne d'épines, la tunique de Saint Louis et plusieurs autres œuvres majeures sont à présent en lieu sûr. pic.twitter.com/cbrGWCbL2N — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15. dubna 2019

Právě trnová koruna je jednou z nejvzácnějších relikvií, které se uvnitř katedrály nacházely. Podle pověsti ji měl na sobě Ježíš při ukřižování a do Francie ji přivezl v roce 1238 král Ludvík IX. Francouzský poté, co ji získal od Benátčanů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: První snímky vnitřku vyhořelé katedrály Notre Dame

Ještě v době požáru francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k obnově 850 let staré katedrály a oznámil, že bude zahájen mezinárodní projekt sbírky peněz pro rekonstrukci: „Všichni společně opravíme katedrálu, je to bezpochyby součást francouzského osudu, je to projekt na příští léta.“