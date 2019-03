Norská výletní loď vyhlásila po selhání motorů v sobotu stav nouze a požádala o evakuaci zhruba 1300 osob na palubě, z čehož bylo 915 pasažérů a zbytek členové posádky.

Záchranářům ve vrtulnících komplikoval situaci silný vítr, který dosahoval rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Jeden ze záchranářů natočil záchranu osob na laně z paluby do vrtulníku.

Nikdy jsem nezažila nic tak děsivého. Janet Jacobová - cestující

Asi 17 zraněných bylo hospitalizováno; podle médií jsou tři pacienti ve vážném stavu, a to včetně devadesátiletého muže a jeho sedmdesátileté manželky. Na palubě po selhání motorů zavládl chaos. Venku byl silný vítr a loď byla vydána počasí napospas. Nábytek se nekontrolovaně pohyboval po místnostech a padaly i části stropů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Neovladatelná loď se v rozbouřeném moři hrozivě kymácela, nábytek jezdil sem a tam

„Bála jsem se. Nikdy jsem nezažila nic tak děsivého,” řekla norské televizi NRK Janet Jacobová, která patřila do první skupiny cestujících evakuovaných do nedalekého Molde. Let vrtulníkem do bezpečí se odehrával za silného vichru, který jí připomínal „tornádo”, a tak se modlila „za bezpečí všech na palubě”.

Loď měla jen jeden fungující motor.

FOTO: Ntb Scanpix, Reuters

Později se povedlo uvést do provozu tři ze čtyř motorů a plavidlo bylo za pomoci remorkérů přepraveno do přístavu v Molde.