Oba postupující kandidáti již vystoupili před novináři. „Zítra začínáme od znova,” nechal se slyšet Šefčovič.

Čaputová označila první kolo za velkou školu života. „Nenapadá mě nic, co bych před druhým kolem změnila,” dodala. Na otázku, co jí odlišuje od oponenta, uvedla, že kritický pohled na současnou situaci na Slovensku.

„Čísla vypadají moc fajn. Naplňuje mě to nadějí a optimismem, ale chci si počkat na reálné výsledky voleb,“ řekla ještě předtím v reakci na odhady a první průběžné výsledky.

Čísla podle ní jasně potvrzují volání po změně. „Slovenští voliči a voličky si umí představit člověka, který možná není v politice dlouho, ale zároveň přináší jiný pohled na současnost i realitu a jiné názory na řešení,“ dodala.

Do druhého kola si vítězka přála Šefčoviče. „Je to politik, který reprezentuje jiné politické seskupení a jiné názory, ale je to politik, který se v zásadě drží faktů,“ uvedla.

Čaputovou a Šefočoviče favorizovaly i první odhady



Čaputová by podle odhadů agentury Focus, které po skončení voleb zveřejnila televize Markíza, měla získat v prvním kole 42 procent hlasů a druhý Šefčovič 17,6 procenta hlasů.

Podle téhož odhadu by se na třetím místě umístil soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin (61) se ziskem 13,7 procenta hlasů. Předseda Lidové strany Naše Slovensko Marian Kotleba by pak získal 9 procent hlasů.

Podobně vycházel i průzkum agentury AKO, který zveřejnila televize TA3. Podle něj by Čaputová měla získat 46,3 procenta hlasů, Šefčovič 15,2 procenta, Harabin 11,7 procenta a Kotleba 9,5 procenta hlasů.

Průzkumy byly zveřejněny po ukončení volebního moratoria. To mělo skončit původně ve 22.00 okamžitě po uzavření volebních místností. Ústřední volební komise však byla nucena prodloužit volební moratorium do 23.16 kvůli incidentu, který se odehrál večer v obci Medzany v okresu Prešov na východním Slovensku.

„Do volební místnosti vešel muž, vzal urnu a vyšel s ní ven. Hodil ji na zem, urna se rozletěla a odevzdané obálky s volebními lístky byly rozházené na ulici,“ řekl agentuře TASR starosta obce Jozef Kipikaša. V urně bylo 285 hlasovacích lístků. Svědkové tvrdí, že muž byl pod vlivem alkoholu.

Rozházené obálky v obci Medzany v okresu Prešov

FOTO: TV Markíza

Volební místnost byla kvůli incidentu přes hodinu uzavřena. Podle Silvie Keratové z tiskového odboru slovenského ministerstva vnitra se proto volby v obci prodloužily do 23.16 a prodlužilo se i volební moratorium.

Ve volbách se o hlasy zhruba 4,5 milionu oprávněných voličů ucházelo 13 kandidátů. Druhé kolo se uskuteční 30. března.

Debata kandidátů na post slovenského prezidenta. Zleva Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Štefan Harabin, Marian Kotleba a Maroš Šefčovič

FOTO: Martin Mikula, ČTK