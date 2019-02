Johnsonová, která je černoška, v žalobě rovněž uvádí, že ji kampaň diskriminovala, neboť její bělošští kolegové dostávali větší plat. Deník The Washington Post připomenul, že Johnsonová ještě v květnu 2017 v rozhlasovém pořadu Trumpa chválila jako skvělého člověka.

V žalobě, kterou Johnsonová podala u soudu na Floridě, uvádí, že incident zapadá do vzorce Trumpova predátorského a obtěžujícího chování vůči ženám. Tvrdí, že 24. srpna 2016 ji Trump v kampaňovém karavanu v Tampě, kde se fotil s dobrovolníky, políbil na ústa a že se polibku snažila zabránit otočením hlavy; Trump se i tak svými rty dotkl koutku jejích úst. Poznamenala, že realitní magnát a nynější prezident tehdy musel překonat i překážku v podobě kšiltovky, kterou měla na hlavě.

NEW: Lawyer for Trump accuser Alva Johnson says she feels "responsible" for putting a" sexual predator" in the White House: "I think she feels it as a duty that she can’t remain silent." https://t.co/fCZs2vHeIn