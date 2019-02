mcm, Právo

Očkování neměli podle deníku The Independent dva členové rodiny, matka a syn. Nákazu přinesl do země právě pětiletý syn. Nyní ho léčí a drží v přísné izolaci. Mezi obyvateli země se neštovice neobjevily od roku 2006. I roku 2014 tam byly zavlečeny zvenčí.

V lednu přitom Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že „váhání s očkováním“ bude letos jednou z deseti nejhorších zdravotních hrozeb pro lidstvo.

WHO také upozornila, že navzdory bezpečným a cenově přijatelným vakcínám zemřelo v roce 2017 na spalničky 110 tisíc lidí, převážně dětí do pěti let. Počet onemocnění vzrostl tehdy o třetinu.