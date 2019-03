Novinky

Lockheed v posledních letech slavil úspěchy především s nejmodernějšími bojovými letouny páté generace F-22 Raptor a F-35 Lightning II, přičemž to druhé využívají kromě letectva USAF i námořnictva a námořní pěchoty. Stroj, který už mají ve výzbroji Izrael, Japonsko i Jižní Korea se v budoucnu stane hlavním bojovým letounem NATO. Postupně si jej objednala řada evropských zemí, kde ve výzbroji nahradí právě F-16. Očekává se, že se ho vyrobí přes 3000 kusů.

Ne každý si však může F-35 vzhledem k ceně dovolit, navíc na jeho vývoz platí omezení, a tak Lockheed míní využít potenciálu stroje, který sám nevyvinul. F-16 navrhla firma General Dynamics, kterou později Lockheed ovládl.

F-21 je podle Lockheedu „speciálně navržen pro indické letectvo a má představovat indickou cestu k F-35“.

Indie chce letadla

S jeho návrhem Lockheed přišel, protože Indie usiluje už dlouho o pořízení nových letadel. Mělo by jich být 114 za 15 miliard dolarů. Šance se dává především ruským typům, Indie ruské stroje dlouhodobě využívá, a dokonce se podílí na jejich vývoji. Indie je však je nezávislá země, která využívá i západní výzbroj a velké zbrojovky si nemají chuť nechat uniknout tak velký kontrakt.

Do souboje proto jdou i Boeing F/A-18 Super Hornet, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale a Saab Gripen. Lockheed původně nabízel nejvyspělejší poslední verze F-16, jaké si pořizuje Slovensko. Přece jen však jde o starší stroje, což snižovalo jejich šance. Koncept odvozeného typu má větší naději na úspěch.

Návrh letadla F-21

FOTO: Lockheed Martin

Společné díly s F-35



F-21 s množstvím podvěšené výzbroje působí jako F-16 na steroidech, byť i jeho poslední verze už ty měly konformní přídavné nádrže na vrhu trupu, které měnily typickou siluetu. Je však vybaven vysunutelným nástavcem pro tankování za letu z hadice, což je systém doplňování paliva, který využívá indické letectvo. A přístrojová deska v kokpitu už připomíná tu z F-35.

„F-21 sdílí společné prvky se s bojovými letouny Lockheed Martin páté generace F-22 a F-35, jimiž byl ovlivněn,“ uvedl výrobce s tím, že řada dílů je stejných. Má jít asi o polovinu položek.

Hlavním esem je ale spolupráce s indickou firmou Tata, což by umožnilo přenést výrobu do Indie. I tak byla ale přicházela řada subdodávek z USA, z čehož by těžil Lockheed a jeho dodavatelé. Lockheed už v USA přenesl výrobní linku na F-16 z texaského Forth Worth do Kalifornie, aby se zvětšilo místo na výrobu nových F-35. F-21 by tak mohl následovat historii amerického lehkého Northropu F-5.

Případný úspěch F-21 by však nepřinesl jen peníze za licenční poplatky a subdodávky komponent, ale prodloužil by život legendárního typu, a ještě rozšířit počet jeho uživatelů. Indo-americké F-21 by si mohly koupit i další země, které nedosáhnou na nejmodernější stroje. Konkurence je však silná a Dillí už opakovaně tendry na nová letadla rušilo.