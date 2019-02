nčs, Novinky

Na snímcích pořízených z letadla je vidět masa bláta, která se v důsledku vydatných dešťů sesunula do obydlené oblasti ve městě Sausalito.

Jedna žena musela být zachráněna z trosek jejího domova a převezena na pozorování do nemocnice. Na její podporu se již na internetu rozběhla charitativní sbírka.

This is the Sausalito hillside and the path the home took that slid in a mudslide and crashed into another home. A woman was inside the home that slid down this hill- she was taken to the hospital as a precaution but is ok. pic.twitter.com/2vpGtO95zv — Amy Hollyfield (@amyhollyfield) 14. února 2019

Situaci komplikuje plyn



Vzhledem k tomu, že bouře podle předpovědi bude pokračovat, úřady zřídily evakuační středisko pro nejméně 50 domovů.

Check out the debris from a mudslide that took out at least one home in Sausalito. One woman was taken to the hospital as a precaution- she is ok. Neighborhood had been evacuated. pic.twitter.com/f3TOKATiwA — Amy Hollyfield (@amyhollyfield) 14. února 2019

Situaci také komplikuje poškození přívodu plynu, který byl porušen a v některých domech hrozí jeho únik.

FOTO: Mapy.cz

„Oblast je sesuvy bláta známá, takže jsme se obávali i tentokrát. Nemyslím si, že by ale někdo očekával tak masivní sesuv,” uvedl velitel hasičů Chris Tubbs.

Problémy i jinde



Podle meteorologů za 24 hodin spadlo zhruba 13 centimetrů vody a v oblasti řeky Guadalupe River v San José hrozí povodně. Úřady na obyvatele apelují, aby domovy v okolí řeky opustili.

Guadalupe River #SanJose has receded several feet from this AM. Officials say flood threat over, now in monitoring phase. pic.twitter.com/2ZHzmI3HKQ — Maureen Naylor (@MaureenKTVU) 15. února 2019

Obyvatelům Santa Clary ve čtvrtek úředníci rozeslali e-mail, ve kterém nabádají k vyhledání vyvýšených míst.