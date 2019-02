aš, Novinky

„Oba státy rozvíjejí své schopnosti na poli rušiček v kyberprostoru i na oběžné dráze, energetické zbraně i pozemní a družicové střely,“ uvedla zpráva s tím, že tato zařízení mohou vyřadit americké družice dočasně nebo i trvale. Zpráva upozorňuje, že Rusko i Čína mají také síť teleskopů, radarů a satelitů, které mohou sledovat a možná i zacílit na americké družice sledující pohyby nepřítele a odpaly balistických raket.

Zpráva zahrnuje i výčet protidružicových zbraní, ať už pozemních, nebo těch na oběžné dráze Země. Kromě raket, které mohou ničit družici úderem nebo explozí hlavice, nebo rušiček signálu jsou to i satelitní zbraně, jež by mohly využívat silných mikrovln, rušiček radiových frekvencí, laserů ale i robotických zařízení.

Čínský laser má být schopen zasáhnout satelit



Zpráva uvádí, že je vysoce pravděpodobné, že Čína vyvíjí protidružicové laserové zbraně a už může mít „omezenou schopnost použít lasery proti sensorům družic“. DIA předpokládá, že Čína bude mít na Zemi umístěn v roce 2020 laser, který by mohl sestřelit satelity na nízké oběžné dráze. V polovině dvacátých let by pak mohl být připraven laser, který by mohl zničit družice na geostacionární dráze.

Čína také vyvíjí robotické satelity, které mohou opravovat družice, jež už jsou na oběžné dráze a mají poruchu. Je to levnější, než je nahrazovat novými. Tuto technologii rozvíjejí i Spojené státy.

Zpráva ale opět upozorňuje, že minimálně některé z robotických satelitů určených k opravě porouchaných družic mohou být použity i jako zbraň k likvidaci nebo vyřazení družic nepřítele. Čína už vypustila řadu družic s cílem vyzkoušet si údržbu v kosmu a likvidovat kosmické smetí.

Rusko má schopnost vyvinout útočné satelity



I Rusko podle DIA vyvíjí lasery schopné zacílit na nepřátelské satelity. „Rusko zahájilo dodávku laserového zbraňového systému svým aerokosmickým silám, který je zřejmě určen proti družicím,“ stojí ve zprávě.

Rusko podle ní také napřelo velké síly do útočných družic: „V roce 2017 Rusko oznámilo, že vypustilo inspekční satelit, který je schopen diagnostikovat technický stav druhé družice z minimální vzdálenosti.“ DIA upozorňuje, že tento způsob se vymyká běžným způsobům inspekcím a naznačuje, že může být požit i k útoku.

Zakladatel společnosti Dauria Aerospace Michail Kokorič, který odešel z Ruska a věnuje se vesmírnému podnikání, uvedl, že ruské schopnosti ve vesmíru se sice přeceňují, nicméně hrozba z ruských kosmických zbraní je skutečná. „Jistě vyvíjeli útočné družice umístěné ve vesmíru družice,” uvedl v pondělí před Kongresem. Je tomu tak, i když si může Rusko dovolit utrácet za kosmický výzkum jen zlomek toho, co USA. „Technicky má Rusko vše, co potřebuje,“ tvrdí Kokorič.

Čína se podle experta s Ruskem v kosmu nespojí

Vyjádřil se také k hrozbě, že by Rusko a Čína mohly ve vesmíru spojit své síly. Rusko má dlouholeté zkušenosti s pilotovanými lety do vesmíru, vývojem raket a jejich motorů včetně jaderného pohonu. Čína je zase schopná produkovat vyspělou avioniku a elektronické systémy.

Kokorič se ale domnívá se, že ke spojení nedojde, protože Moskva se obává Číny více než Spojené státy.