Vydatné deště způsobily v okolí města Townsville záplavy, které si podle serveru The Guardian vyžádaly škody vyčíslené zatím na zhruba 300 milionů australských dolarů (4,8 miliardy korun). Problémy se však netýkají zdaleka jen Townsville.

Na časosběrném videu je vidět oblast vzdálená zhruba 700 kilometrů západně od Townsville, záběry ukazují, jak déšť během několika dnů kompletně zaplavil železnici, letecké snímky pak zachycují zaplavený nákladní vlak.

Queensland zasáhla velká voda

FOTO: Profimedia.cz

Pozor na krokodýly



Tropický sever australského kontinentu je v tomto období zvyklý na monzunové deště, nicméně v posledních několika málo dnech spadlo na některá místa tolik vody, co v průměru za celý rok.

Začátkem týdne úřady obyvatele varovaly také před krokodýly a jedovatými hady, které velká voda do Townsville přinesla. [celá zpráva]

BEZ KOMENTÁŘE: Severovýchod Austrálie sužují rekordní záplavy (Zdroj: Reuters)

Ministerský předseda Scott Morrison v pátek oznámil zvýšení částky na podporu oblastí zasažených záplavami. Rovněž uvedl, že budou vyčleněny prostředky ve výši tří milionů australských dolarů na psychickou pomoc pro lidi v postižených oblastech.

CUTENESS ALERT: Two soldiers have been captured rescuing a lost little Aussie native from flood waters in North Queensland. Credit: David Lehr. #9News pic.twitter.com/O55In9u5RA — Nine News Queensland (@9NewsQueensland) 5. února 2019

„Čekají nás teď těžké časy a lidé budou potřebovat naši pomoc,” uvedl Morrison.

Australský ministerský předseda Scott Morrison

FOTO: Profimedia.cz

Premiérka státu Queensland Annastacia Palaszczuková byla v jednom z rozhovorů konfrontována s otázkou, zda nebylo upouštění přehrady na řece Ross River nařízeno příliš pozdě.

“You should direct that question to the Townsville City Council”@AnnastaciaMP deflects responsibility for the controversial decision to delay opening the Townsville dam during the flood disaster. pic.twitter.com/WxGVrWBmyl — Sunrise (@sunriseon7) 7. února 2019

„Dobrá otázka, ale měla byste ji položit úřadům v Townsvillu, ty mají přehradu na starosti,” uvedla Palaszczuková. „Přehrada jim patří, ale nikoho neobviňuji, naopak musíme spolupracovat na odstraňování následků povodní,” řekla.

Annastacia Palaszczuková oznamuje varování před silnými dešti

FOTO: Profimedia.cz

Vypuštění vody z přehrady proběhlo v rámci plánů při zasažení oblasti stoletou vodou. Hladina přehrady v tu chvíli dosahovala 43 metrů. Po vypuštění se řeka rozvodnila a okolí Townsvillu bylo zaplaveno.

Podle Guardianu je strategie, která je určena pro stoletou vodu, nebezpečná v případě zasažení větším množstvím vody, což se nyní stalo. Spekuluje se dokonce o tisícileté vodě. Otázkou zůstává, zda neměla být přehrada upuštěna dřív.

Ztráty na dobytku



Ve státě Queensland je v souvislosti s počasím hlášen také úhyn zhruba 300 tisíc kusů dobytka. „Bylo to peklo, zvířata neměla šanci přežít, nemohla se hýbat a voda stoupala a stoupala,” řekl John Warton, starosta města Richmond, které rovněž povodně postihly.

Pro zemědělce problémy zdaleka nekončí i vzhledem k tomu, že na mnoha místech byly zničeny zásoby krmiva pro dobytek.

Hundreds of thousands of cattle weakened from a severe drought are feared to have died in record-breaking floods in northeastern Australia, authorities said Friday, as they stepped up efforts to feed surviving livestock. https://t.co/kM46T2dsZY pic.twitter.com/7QR5zGfkjj — NatCapCoalition (@NatCapCoalition) 8. února 2019

V zasažených oblastech se byla osobně podívat i Palaszczuková. „Byly to šílené pohledy, všude okolo byl mrtvý dobytek. Navíc je jasné, že uhynul drastickým způsobem. Z takových věcí člověku prostě naskakuje husí kůže,” uvedla.

Po dlouhých obdobích sucha se tak farmáři musejí vypořádávat s další katastrofou. „Máme tu teď hodně zlomených lidí,” dodala Palaszczuková.